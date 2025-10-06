آخر تطورات ملف فيريرا مع الزمالك

في ظل تراجع النتائج الأخيرة لفريق الزمالك، برزت داخل أروقة القلعة البيضاء أزمة مالية معقدة حالت دون اتخاذ قرار بإقالة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، رغم تزايد الضغوط الجماهيرية المطالبة باستبعاد البلجيكي يانيك فيريرا.

بند مستحقات فيريرا

مصادر داخل النادي كشفت أن عقد فيريرا يتضمن بندًا يمنحه كامل مستحقاته المالية حتى نهاية الموسم في حال فسخ التعاقد من طرف النادي، وهو ما يشكل عبئًا ماليًّا ضخمًا يصعب تحمله حاليًّا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الزمالك.

الشرط الجزائي لفيريرا

الأزمة لا تتعلق فقط بالشرط الجزائي، بل تمتد إلى عدم توافر الموارد المالية اللازمة للتعاقد مع جهاز فني جديد وتحمل رواتبه الشهرية، الأمر الذي يضع مجلس الإدارة أمام خيارات محدودة ويجبره على التريث في أي خطوة تخص الجهاز الفني.

في المقابل، يواصل جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، دعم فيريرا بشكل واضح، حيث يرى أن المدير الفني البلجيكي قادر على إعادة الانضباط وتصحيح المسار في الفترة المقبلة، مفضلًا الاستقرار الفني على التغييرات السريعة التي قد تزيد من تعقيد الموقف.

وبين الضغوط الجماهيرية والأزمة المالية، يجد الزمالك نفسه أمام معادلة صعبة عنوانها: “الاستقرار الإجباري”.

