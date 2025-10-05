الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: لن نلتزم بأي جزء من خطة غزة قبل تحقيق هذا الشرط

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

جدد رئيس وزراء الاحتلال  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة، حتى بعد انتهاء الحرب، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، ومنع دخول المساعدات الغذائية.

وقال نتنياهو في تصريحات صحيفة: "لن يشارك أي ممثل عن حماس أو السلطة في إدارة القطاع"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أكد أن إسرائيل تنتقل إلى تنفيذ أي بند من بنود الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، قبل "الإفراج عن كل الرهائن" الإسرائيليين. 

وقال: "إذا لم يُفرَج عن كل الرهائن قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب، فسنستأنف القتال بدعم كاملٍ من جميع الدول المعنية"، حسب تعبيره.

وشدد على أن إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من غزة، إلى ذلك، اعتبر نتنياهو أن حكومته نجحت في تحويل الوضع برمته من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس.

