حكومة الاحتلال: لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة، وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وزعمت حكومة الاحتلال أن الجيش يمكنه مواصلة العمليات في غزة لأغراض دفاعية.

وفي السياق ذاته قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد: إن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة ترامب.

وبحسب تقارير إخبارية، أشار الرائد محمود بصل، إلى عدم دخول أي شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة منذ بدء الحصار عليها.

وتابع: “لا نستطيع انتشال عدد من جثامين الشهداء من مناطق عمليات الاحتلال”.

وكانت أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ بغزة عن سقوط مصابين بقصف إسرائيلي استهدف الطوابق العليا لمبانٍ سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على حي النصر ومنطقة المقوسي شمالي مدينة غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 61 فلسطينيًّا في القطاع بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 45 في مدينة غزة.

تقديرات بوجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة

قدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة لانتشال الضحايا.

وشدد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، على ضرورة التحرك الفوري في ظل عجز الجهات المحلية عن التعامل مع الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عامين.

وطالب المجتمع الدولي بإدخال فرق فنية ومعدات متخصصة لانتشال جثامين الضحايا في غزة والتعرف على هوياتهم.

وقدر المركز وجود 8 إلى 9 آلاف مفقود يعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي، داعيا إلى تدخل دولي بإشراف الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر لتوفير المعدات الثقيلة وخبراء الطب الشرعي وتقنيات الحمض النووي، لتمكين الأهالي من دفن أبنائهم بكرامة وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية.

صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية

وأكد المركز أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل جهود انتشال الجثامين، مطالبا بتقديم ضمانات لوقف القصف فورا وتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ.

واعتبر المركز أن صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية ويترك العائلات الفلسطينية تواجه مأساة مفتوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.