إحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن الشرقية للنيابة لوجود مخالفات جسيمة ومبانٍ غير مرخصة.. منال عوض ترصد طلبات تصالح غير قانونية وحالات لبناء حديث.. وبدء إزالة 35 عقارا

يتجاهل بعض مسئولي محافظة الشرقية توجهات الدولة في مواجهة البناء المخالف، فرغم رصد 11,630 متغيرًا مكانيًا، لم يتم الرد على 3,452 منها حتى الآن.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسئولين فى مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، التي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات.

وأشارت د.منال عوض إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د.سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني علي كلًا من مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٥ لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.



مخالفات جسيمة فى البناء وتعدى على أراضى الدولة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين بالإدارة المحلية لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى.

حيث تبين أن إجمالي المتغيرات غير القانونية بأماكن المرور للجنة الوزارة في عدد من المراكز والمدن بلغت حوالي 11630 متغير ولم يتم الرد علي عدد 3452 متغير ولم يتم معاينة عدد 1653 متغير، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح.

كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بمركز ومدينة بلبيس لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم الإزالة والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة بالسكان.

موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، قامت اللجنة بإنهاء تسليم عدد ٢٣ نموذج ( ٨ ) تصالح وإصدار عدد ١٨ طلب ترخيص محال عامة وكذا عدد ١٥ بيان صلاحية، كما تم رصد ٩٨ معاملة متوقفة على تسليم المستند للعميل وتم الاتصال بالمواطنين للحضور للاستلام.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه اللجنة المشكلة من الوزارة رصد خلال المرور الميدانى عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها: مراجعة توزيع الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، وسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، والإسراع بتشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وفقًا لخطة تشغيل معلنة للمواطنين لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، والتأكيد على تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادا لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بمراجعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بديوان عام محافظة الشرقية ومراجعة موقف الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ الخطة، والمرور الميدانى على بعض المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وتم التوجيه بضرورة طرح المشروعات بالكامل وعدم تجزئة الطرح على عدة عمليات لعدم تأخير نسب الإنجاز، وتسوية مبالغ الدفع المقدم طرف المحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لرفع نسب التنفيذ وإعداد مستخلصات بالأعمال التى تم تنفيذها لرفع نسبة التنفيذ.



مصادرة مواد بناء مخالف

وأضافت الدكتورة منال عوض أن لجنة الوزارة انتقلت مع مسئولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء لمعاينة عدد (35) عقار تم رصدهم بالمتغيرات المكانية وكذا عدد (10) عقار حديث البناء مخالف بدون ترخيص لم يتم رصدها كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، بالاضافة إلى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما قامت اللجنة أثناء المرور بمركز ومدينة بلبيس بمصادرة عدد (٣) سيارات نقل بامب كخلاطات أسمنتية ومعدات البناء وأخشاب وأسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن المركز والمدينة.

ووجهت الدكتورة منال عوض رئيس اللجنة المشكلة بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء بالتصدي لتلك المخالفات وإزالتها حتى سطح الأرض أثناء المرور وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من المخالفات، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء فى تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي للمخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.

