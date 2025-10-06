رسائل السيسي لـ قادة القوات المسلحة.. نصر أكتوبر بداية انطلاقة كبيرة للجيش فى استعادة الأرض وتحقيق السلام والمساهمة في تنمية الدولة المصرية.. وحافظنا على الدولة من السقوط في ظروف صعبة

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقادة القوات المسلحة الوقوف احتراما وتقديرًا وإجلالًا وتحية لشهداء الوطن من القوات المسلحة، وتوجه للحضور بتحية احترام وتقدير، موجهًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

القوات المسلحة المصرية

كما وجه الرئيس السيسي للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصف وجنود التحية والاحترام والاعتزاز لما قدموه منذ أكتوبر وحتى الآن.

قال الرئيس السيسى: “على مر هذه السنوات قدمت القوات المسلحة كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وتاريخ 6 أكتوبر 1973 كان بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام، والقوات المسلحة استمر دورها بفاعلية”.

السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط

وأضاف الرئيس السيسى: “خلال السنوات التي أعقبت الفترة من 2011 وحتى 2013 كانت القوات المسلحة على قدر المسئولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف كانت في منتهى الصعوبة وكان بعزيمة وصبر وتضحية وفهم ثم لمدة 10 سنوات خاضت حربا ضروسا في مواجهة الإرهاب واستطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تنهي مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه أي دولة في العالم”.

وأشار الرئيس إلى أن الشعب المصري مقدر جدا لكل التضحيات والجهد والإخلاص الذي تعمل به القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، موجها الشكر للقوات المسلحة وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والقوات المسلحة درعا وسيفا يحمي الدولة المصرية.

التنمية للدولة المصرية

وتابع الرئيس السيسي: “مجابهة الإرهاب والتخلص منه جيوش كتير من جيوش العالم اشتغلت عليه سنوات طويلة ولم تحقق الهدف منه لكن القوات المسلحة المصرية بتضحية أبنائها وأرواحهم ودمائهم بفضل الله استطاعت أن تنهي هذا التهديد واستطاعت أن تستعيد أمن وسلامة الدولة المصرية كلها بما فيها سيناء وبالإضافة لذلك القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة تحديدا قامت بدور كبير جدا وساهمت مساهمة ضخمة في التنمية للدولة المصرية خلال السنوات الـ12 الأخيرة خاصة في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية وكل ذلك إلى جانب مسئوليتها عن حماية الحدود على الاتجاهات المختلفة بفعالية وبقوة وبهدوء”.

احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، الذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدا بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.

خطط التنمية المستدامة



وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عددًا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلًا عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.



وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه التحية في ختام الإجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار، مؤكدًا أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلًا بعد جيل، مشددا على أن ما ينعم به الوطن من إزدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.