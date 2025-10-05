الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن القوات المسلحة المصرية كان لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجيش لم يقتصر دوره على حماية الوطن، بل ساهم بجهد وإخلاص في تنظيم وبناء البنية التحتية للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته أمام قادة وضباط القوات المسلحة:"القوات المسلحة ساهمت مساهمة ضخمة في التنمية وتنظيم وبناء البنية التحتية للدولة المصرية، وكل هذا رغم حفاظها على الأمن والحدود المصرية"

تضحيات أبطال أكتوبر وراء ازدهار الحاضر

وأكد الرئيس السيسي أن ما تنعم به الدولة المصرية اليوم من أمن وازدهار واستقرار هو ثمرة لتضحيات أبطال ملحمة العبور، الذين قدموا أسمى معاني الفداء والتضحية في سبيل الوطن.
وقال الرئيس:"ما نعيشه من ازدهار ما كان ليأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات."

القوات المسلحة.. درع وسيف مصر

واختتم الرئيس كلمته بدعاء صادق للقوات المسلحة، مؤكدًا مكانتها الراسخة في وجدان الشعب المصري، قائلًا:"ربنا يحفظ القوات المسلحة، درع وسيف يحمي الدولة المصرية".

