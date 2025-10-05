الأحد 05 أكتوبر 2025
ملفات وحوارات

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. الرئيس يشيد بجهود الجيش لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. ويحي أرواح شهداء الوطن الأبرار

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

السيسي يشيد بجهد القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرارعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية. كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومي المصري. 

    
واضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استعرض عددًا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلًا عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

السيسي يوجه التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار  
    

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه التحية في ختام الإجتماع لأرواح شهداء الوطن الأبرار، مؤكدًا أن روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان الشعب المصرى جيلًا بعد جيل، مشددا على أن ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي نصر اكتوبر القوات المسلحة

