حصاد 10 جولات بالدوري، المصري البورسعيدي يتفوق على القطبين

الدوري المصري، واصل المصري البورسعيدي تفوقه على الأهلي والزمالك في إحصائية خاصة بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويعد المصري هو أقوى خط هجوم في الدوري المصري برصيد 18 هدفا ويليه الأهلي في المركز الثاني بعدد 17 هدفا ثم الزمالك ثالثا بعدد 14 هدفا بعد انتهاء الجولة العاشرة.

وكانت مسابقة الدوري المصري الممتاز، شهدت إحراز 176 هدفا خلال 98 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتبقى مباراتين مؤجلتين بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة.

عدد أهداف الدوري المصري



كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، فيما شهدت الجولة السادسة عدد 21 هدفا لتتصدر الأكثر تهديفا مقارنة بجولات الدوري حتى الآن، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط فيما شهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديقية، وأخيرا شهدت الجولة العاشرة إحراز عدد 19 هدفا.

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة العاشرة



الجولة الأولى: 15 هدفا.

الجولة الثانية: 18 هدفا.

الجولة الثالثة: 16 هدفا.

الجولة الرابعة: 14 هدفا.

الجولة الخامسة: 19 هدفا.

الجولة السادسة: 21 هدفا.

الجولة السابعة: 18 هدفا.

الجولة الثامنة: 13 هدفا.

الجولة التاسعة: 23 هدفا

الجولة العاشرة: 19 هدفا

جدول ترتيب الدوري المصري

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.



ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

