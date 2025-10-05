صراع ثلاثي على الصدارة، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة العاشرة

ترتيب الدوري المصري، يتقاسم المصري والزمالك والأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة العاشرة ولكل منهما 18 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة العاشرة

1- المصري 18 نقطة (10 مباريات)

2- الزمالك 18 نقطة (10 مباريات)

3- الأهلي 18 نقطة (9 مباريات)

4- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة (9 مباريات)

5- إنبي 17 نقطة (10 مباريات)

6- وادي دجلة 16 نقطة (10 مباريات)

7- بيراميدز 14 نقطة (7 مباريات)

8- سموحة 14 نقطة (9 مباريات)

9- بتروجيت 14 نقطة (9 مباريات)

10- الجونة 12 نقطة (9 مباريات)

11- زد 12 نقطة (10 مباريات)

12- مودرن سبورت 12 نقطة (9 مباريات)

13- البنك الأهلي 11 نقطة (9 مباريات)

14- غزل المحلة 11 نقطة (10 مباريات)

15- حرس الحدود 11 نقطة (9 مباريات)

16- الجيش 9 نقاط (10 مباريات)

17- الاتحاد 8 نقاط (9 مباريات)

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط (9 مباريات)

19- فاركو 6 نقاط (9 مباريات)

20- المقاولون العرب 5 نقاط (10 مباريات)

21- الإسماعيلي 4 نقاط (10 مباريات)



نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

سموحة 2-0 الإسماعيلي

الاتحاد السكندري 2-1 المقاولون العرب

البنك الأهلي 0-1 المصري

الزمالك 1-1 غزل المحلة

طلائع الجيش 0-1 الجونة

حرس الحدود 0-3 سيراميكا كليوباترا

كهرباء الإسماعيلية 2-4 الأهلي

إنبي 1-0 زد

فاركو 0-0 وادي دجلة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

