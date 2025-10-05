الأهلي يفتقد 22 لاعبًا في التوقف الدولي، تعرف عليهم

الأحد 05 أكتوبر 2025
يفتقد النادي الأهلي جهود 22 لاعبا فى التوقف الدولي الحالي، حيث يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل بمشاركة 7 لاعبين فقط. 

8 لاعبين مع منتخب مصر الأول (محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو).

3 لاعبين مع المنتخب الثاني (محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة).

4 محترفين مع منتخباتهم (السلوفيني نيتس جراديشار، المالي أليو ديانج، التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي).

5 لاعبين مصابين وهم: "أشرف داري، كريم فؤاد، حسين الشحات، أحمد رضا وإمام عاشور).

بخلاف تواجد لاعبي فريق الشباب مع المنتخب المصري للشباب في كأس العالم بتشيلي. 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز عريض على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا. 


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.  

