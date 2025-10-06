الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون

الكابتن الراحل مغربي
الكابتن الراحل مغربي عبد الرحمن، فيتو

توفي صباح اليوم الإثنين، مغربي عبدالرحمن إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب.

وفاة إداري المقاولون 

وأعلن ابنه عبر منشور على الفيس بوك عن وفاة والده الكابتن مغربي عبد الرحمن بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وكان الكابتن مغربي عبدالرحمن أحد الكوادر الإدارية بنادي المقاولون العرب على مدار سنوات عمله في قطاع الناشئين ثم الفريق الأول بالنادي.

 

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد المركز الطبي بنادي المقاولون العرب.

 

مغربي عبدالرحمن المقاولون العرب وفاة إداري المقاولون نادي المقاولون العرب

أحمد نخلة ينضم لجهاز المقاولون العرب تحت قيادة سامي قمصان

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

