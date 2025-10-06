وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون

توفي صباح اليوم الإثنين، مغربي عبدالرحمن إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب.

وفاة إداري المقاولون

وأعلن ابنه عبر منشور على الفيس بوك عن وفاة والده الكابتن مغربي عبد الرحمن بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وكان الكابتن مغربي عبدالرحمن أحد الكوادر الإدارية بنادي المقاولون العرب على مدار سنوات عمله في قطاع الناشئين ثم الفريق الأول بالنادي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد المركز الطبي بنادي المقاولون العرب.

