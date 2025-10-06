في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة البقرة، تشريف الله لمصر بذكرها في القرآن الكريم، موضحا مواضع ذكرها في كتاب الله.

سورة البقرة

قال تعالى: {اهبطوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ}.

منزلة مصر في القرآن الكريم، فيتو

منزلة مصر في القرآن الكريم بخواطر الشعراوي

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: لا يقال لهم ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل جلاله بين لهم أن ما ينزله إليهم خير مما يطلبونه، نلاحظ هنا أن مصر جاءت منوّنةً. ولكن كلمة مصر حين ترد في القرآن الكريم لا ترد منونة. ومن شرف مصر أنها ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم. نلاحظ أن مصر حينما يقصد بها وادي النيل لا يأتي أبدا منونة واقرأ قوله تعالى: {تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا} [يونس: 87].

مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم

وأضاف الشيخ الشعراوي: وقوله جل جلاله: {أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وهذه الأنهار تَجْرِي مِن تحتي} [الزخرف: 51]، وقوله سبحانه: {وَقَالَ الذي اشتراه مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} [يوسف: 21]، وقوله تبارك وتعالى: {ادخلوا مِصْرَ إِن شَآءَ الله آمِنِينَ} [يوسف: 99]، كلمة مصر ذكرت في الآيات الأربع السابقة بغير تنوين.، ولكن في الآية التي نحن بصددها: {اهبطوا مِصْرًا} بالتنوين. هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات المشار إليها؟. نقول لا.

ما المقصود بـ «مصرًا» في الآية؟

وأوضح الشعراوي: لأن الشيء الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. إذا كان لبقعة أو مكان. مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثًا، ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا، فإن كان بقعةً فهو علم ممنوع من الصرف. وإن كان مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث. ومرة تكون هناك علمية وأهمية ولكن الله صرفها في القرآن الكريم.

وأردف: كلمات نوح ولوط وشعيب ومحمد وهود، كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمنع من الصرف ولكنها صرفت. فقيل في القرآن الكريم نوحا ولوط وشعيبا ومحمدا وهودا. إذن فهل من الممكن أن تكون مصر التي جاءت في قوله تعالى: {اهبطوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ} هي مصر التي عاشوا فيها وسط حكم فرعون.

واختتم: قوله تعالى: {اهبطوا مِصْرًا} من الممكن أن يكون المعنى أي مصر من الأمصار، ومن الممكن أن تكون مصر التي عاش فيها فرعون. وكلمة مصر تطلق على كل مكان له مفتي وأمير وقاض، وهي مأخوذة من الاقتطاع؛ لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء. ولكن الثابت في القرآن الكريم. إن مصر التي لم تنون هي علم على مصر التي نعيش فيها، أما مصرًا التي خضعت للتنوين فهي تعني كل وادٍ فيه زرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.