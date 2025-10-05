الأحد 05 أكتوبر 2025
الفراعنة في مأزق، منتخب الشباب في انتظار معجزة للتأهل بالمونديال

منتخب الشباب
منتخب الشباب

ينتظر منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه أسامة نبيه، الجولة الأخيرة لمباريات المجموعتين  الخامسة والسادسة في مونديال الشباب -تشيلي 2025 - لتحديد مصيره من التأهل للدور المقبل أو الوداع المبكر من مرحلة المجموعات.

ويتأهل أفضل 4 فرق حاصلين علي المركز الثالث للدور الـ16 من مونديال الشباب.

وجاء ترتيب أصحاب المركز الثالث قبل مواجهتي المجموعتين الخامسة والسادسة كالتالي:

ترتيب اصحاب المركز الثالث

1- كوريا الجنوبية (4 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 3 أهداف - فارق الأهداف 0)

2- إسبانيا (4 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 4 أهداف - فارق الأهداف -1)

3- جنوب أفريقيا (3 نقاط - سجل 6 أهداف واستقبل هدفين - فارق الأهداف +4)

4- نيجيريا (3 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 3 أهداف - فارق الأهداف 0)

5- أستراليا (3 نقاط - سجل 4 أهداف واستقبل 6 أهداف - فارق الأهداف -2)

6- مصر (3 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 5 أهداف - فارق الأهداف -2)

ويتم الاعتماد في الترتيب لتحديد المراكز على الآتي:

-النقاط.
- فارق الأهداف.
- الأهداف المسجلة.
- نقاط اللعب النظيف.
- القرعة.

حسابات التأهل لمنتخب الشباب 

ويحتاج منتخب مصر للشباب، إلى معجزة من مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة من أجل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

ويحتاج الفراعنة أن تلعب نتائج مباريات المجموعة الخامسة والسادسة وتحديدًا مباراة جنوب أفريقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية (المجموعة الخامسة)، ومباراة نيجيريا أمام كولومبيا (المجموعة السادسة)، لصالحه للتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

 كما أن منتخب مصر يحتاج لخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الأمريكي بفارق 7 أهداف، أما فوز منتخب جنوب أفريقيا يعني توديع منتخب مصر للمونديال.

وأيضا يحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره الكولومبي بفارق أكثر من هدفين، من أجل التراجع في جدول ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

