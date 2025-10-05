ترامب: سنقضي على حماس بشكل كامل إن تمسكت بالسلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة في تطبيق بنود الصفقة أم لا.

وأضاف ترامب، أنه سيقضي على حماس بشكل كامل إذا قررت البقاء في السلطة.

كما أشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: سنعرف سريعا إن كانت حماس جادة أم لا.



روبيو: نجري اجتماعات بشأن اتفاق حماس وإسرائيل

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس.

وتابع: حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، ولا يمكن الحديث الآن عن نهاية حرب غزة فهناك بعض العمل الذي يتعين القيام به.

واستطرد: لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في 3 أيام والمرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة.



وأكد روبيو أن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس ونأمل الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.

