الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الداخلية 2005 يفوز على القناة 1-0 في دوري الجمهورية

فريق الداخلية 2005
فريق الداخلية 2005

حقق فريق نادي الداخلية مواليد 2005 الفوز على فريق القناة بهدف نظيف علي ملعب الأخير بملعب قناة السويس ليواصل الفريق البوليسي المنافسة علي جدول دوري الجمهورية لأندية دوري المحترفين.

أحرز اللاعب مروان ميسي  هدف فوز الداخلية أمام القناة في دوري الجمهورية ب لأندية دوري المحترفين.

وجمع فريق الداخلية11 نقطة من 5 مباريات وقدم الفريق أداء ثابت يضع الفريق في منافسة قوية على البطولة.


ويضم جهاز شباب الداخلية  هيثم جبريل رئيس قطاع الناشئين
نائب رئيس القطاع  : أيمن فاروق 
المدير فني: وليد كامل
مدرب عام: أحمد محمود
مدرب حراس مرمى / سامر طه
مدير اداري الفريق: جمال سعد
أخصائي علاج طبيعي / عبد الله محمد 
مدير اداري القطاع وشؤون اللاعبين: محمد ماجدى

واشاد الكابتن هيثم جبريل رئيس القطاع بالمدير الفني الكابتن وليد كامل والجهاز الفني المعاون بالاداء التكتيكي خلال شوطين المباراه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الداخلية القناة دوري الجمهورية دوري المحترفين فريق القناة

مواد متعلقة

أهلي 2005 يفوز على غزل المحلة 2ـ1 في دوري الجمهورية

المقاولون 2011 يهزم زد بثنائية نظيفة بافتتاح دوري الجمهورية للناشئين

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

ترامب يتراجع!

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads