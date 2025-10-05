الداخلية 2005 يفوز على القناة 1-0 في دوري الجمهورية

حقق فريق نادي الداخلية مواليد 2005 الفوز على فريق القناة بهدف نظيف علي ملعب الأخير بملعب قناة السويس ليواصل الفريق البوليسي المنافسة علي جدول دوري الجمهورية لأندية دوري المحترفين.

أحرز اللاعب مروان ميسي هدف فوز الداخلية أمام القناة في دوري الجمهورية ب لأندية دوري المحترفين.

وجمع فريق الداخلية11 نقطة من 5 مباريات وقدم الفريق أداء ثابت يضع الفريق في منافسة قوية على البطولة.



ويضم جهاز شباب الداخلية هيثم جبريل رئيس قطاع الناشئين

نائب رئيس القطاع : أيمن فاروق

المدير فني: وليد كامل

مدرب عام: أحمد محمود

مدرب حراس مرمى / سامر طه

مدير اداري الفريق: جمال سعد

أخصائي علاج طبيعي / عبد الله محمد

مدير اداري القطاع وشؤون اللاعبين: محمد ماجدى

واشاد الكابتن هيثم جبريل رئيس القطاع بالمدير الفني الكابتن وليد كامل والجهاز الفني المعاون بالاداء التكتيكي خلال شوطين المباراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.