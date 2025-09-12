الجمعة 12 سبتمبر 2025
المقاولون 2011 يهزم زد بثنائية نظيفة بافتتاح دوري الجمهورية للناشئين

المقاولون وزد 2011
المقاولون وزد 2011

افتتح فريق المقاولون 2011 مشواره في دوري الجمهورية بفوز كبير على فريق زد اف سي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب. 

سجل ثنائية المقاولون محمود محفوظ،تحت إشراف  يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين.

ويتكون جهاز فريق المقاولون من  المدير الفني  سعيد سعد،  محمد يحيى مدرب الفريق،  بلال ثابت مدرب حراس المرمى،  محمد سمير إداري، محمود عبد الحليم مدرب أحمال، أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

