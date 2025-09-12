المقاولون 2011 يهزم زد بثنائية نظيفة بافتتاح دوري الجمهورية للناشئين

افتتح فريق المقاولون 2011 مشواره في دوري الجمهورية بفوز كبير على فريق زد اف سي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

سجل ثنائية المقاولون محمود محفوظ،تحت إشراف يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين.

ويتكون جهاز فريق المقاولون من المدير الفني سعيد سعد، محمد يحيى مدرب الفريق، بلال ثابت مدرب حراس المرمى، محمد سمير إداري، محمود عبد الحليم مدرب أحمال، أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

