الأرصاد الجوية: منخفض جوي قوي يضرب الإسكندرية وعدة محافظات

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على إعلان حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البلاد بدأت بالفعل فصل الخريف، الذي يتسم بتقلبات حادة في الطقس خاصة خلال النصف الأول منه.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا تؤثر حاليًا على أجواء مصر، بالتزامن مع سيطرة منخفض جوي على مناطق متفرقة، مما يجعل الطقس خريفيًا بامتياز هذا الأسبوع.

درجات الحرارة تتراجع ليلًا ونهارًا

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 18 درجة مئوية ليلًا، ما يجعل الأجواء تميل للبرودة خصوصًا في ساعات الليل المبكر.

أمطار ورياح نشطة ومتوقع ذروتها منتصف الأسبوع

وأشارت إلى نشاط حركة الرياح على مدار الأسبوع، مع بداية تشكل المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، والتي يصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية وكفر الشيخ وبعض المحافظات الداخلية.

وحذرت غانم من أن ذروة الأمطار ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية. ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة.

