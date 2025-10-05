الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية: منخفض جوي قوي يضرب الإسكندرية وعدة محافظات

منخفض جوي، فيتو
منخفض جوي، فيتو

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على إعلان حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البلاد بدأت بالفعل فصل الخريف، الذي يتسم بتقلبات حادة في الطقس خاصة خلال النصف الأول منه.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا تؤثر حاليًا على أجواء مصر، بالتزامن مع سيطرة منخفض جوي على مناطق متفرقة، مما يجعل الطقس خريفيًا بامتياز هذا الأسبوع.

درجات الحرارة تتراجع ليلًا ونهارًا

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 18 درجة مئوية ليلًا، ما يجعل الأجواء تميل للبرودة خصوصًا في ساعات الليل المبكر.

أمطار ورياح نشطة ومتوقع ذروتها منتصف الأسبوع

وأشارت إلى نشاط حركة الرياح على مدار الأسبوع، مع بداية تشكل المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، والتي يصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية وكفر الشيخ وبعض المحافظات الداخلية.

وحذرت غانم من أن ذروة الأمطار ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية. ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية منخفض جوي الاسكندرية الاحوال الجوية درجات الحرارة الرياح

مواد متعلقة

خريفي معتدل، الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس غدا الإثنين

محافظ البحيرة: استمرار انعقاد غرفة التحكم لمتابعة الفيضان ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

درجات الحرارة تتهاوى، حالة الطقس اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

الأكثر قراءة

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

ترامب يتراجع!

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads