مسلسل سلمى يتصدر قائمة المشاهدات على "شاهد" في مصر

تصدر المسلسل اللبناني المعرب “سلمى” قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة “شاهد” في مصر، ليواصل العمل حضوره القوي منذ انطلاق عرضه.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة مرتفعة، حيث يتابعه قطاع كبير من الجمهور، لما يقدمه من أحداث مشوقة وأداء مميز من أبطاله، الأمر الذي ساهم في انتشاره سريعًا وتصدره التريند.

وأتي من بعده مسلسل مسلسل أيام 3، وفي المركز الثالث أتى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

مواعيد عرض مسلسل سلمى

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله، وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل سلمى، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر منصة شاهد VIP، مع إتاحة الحلقات مجانًا بعد عرضها على الشاشة، كما يُعرض من الأحد الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية على قناة MBC1.

عدد حلقات مسلسل سلمى

والمسلسل يمتد إلى 90 حلقة كاملة، مثل غيره من الأعمال الدرامية المعربة والمقتبسة من الدراما التركية.

ولقد انطلق العمل في أغسطس الماضي على شاشتي CBC وMBC1، وأيضًا عبر منصة “شاهد”.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

أبطال مسلسل سلمى

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.