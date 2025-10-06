أسماء أعضاء لجان الترقيات بالأعلى للجامعات من أساتذة قصر العيني

أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025–2028)، والذي شهد حضورًا بارزًا لأساتذة كلية طب قصر العيني، حيث تصدّرت الكلية كليات جامعة القاهرة من حيث عدد الأساتذة المختارين كمقرّرين وأعضاء وأمناء في مختلف التخصصات الطبية.

ونستعرض خلال هذا التقرير أسماء أعضاء لجان الترقيات من كلية طب قصر العيني، والتي جاءت كالتالي:

• أ.د مدحت محمد مرسي محمد: تشريح وأجنة

• أ.د صافيناز صلاح الدين سيد: البستولوجيا

• أ.د أمينة أنور محمد خورشيد: الفارماكولوجيا الطبية

• أ.د موسى عبد الجواد موسى: الطفيليات الطبية

• أ.د سامية محمد محد احمد جبل: الباثولوجيا التشريحية

• أ.د سحر كمال الدين حسين منصور: الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

• أ.د تغريد محمد جعفر عبد المطلب: الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

• أ.د رحاب عبد الحي احمد عبد الحي: الصحة العامة والطب المجتمع

• أ.د شيرين صلاح الدين محمد غالب: طب شرعي وسموم

• أ.د مدحت عبد الخالق احمد سليمان: الباطنة

• أ.د ابتسام محمد فهمي علي: الأمراض العصبية

• أ.د سالي حسن أحمد الخولي: أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية

• أ.د عادل حسين السيد جاد: الأمراض العصبية

• أ.د أحمد عبد اللطيف عبد الحميد: الطب النفسي

• أ.د أمل محمود عبد الرحمن السيسي: طب الأطفال

• أ.د نيفين عبد المنعم سليمان: طب الأطفال

• أ.د هناء مصطفى الفرقصي: طب الأطفال وأمراض الكبد

• أ.د فاطمة الزهراء مصطفى جمعة: الأطفال

• أ.د منى السعيد الرازق: طب الأطفال

• أ.د سامية محمد عصمت: الأمراض الجلدية

• أ.د عبد الرحمن محمود دسوقي: جلدية وتناسلية

• أ.د نهى عبد الرحيم ناجي: الأمراض الجلدية

• أ.د إيهاب محمد عبد الحميد: جراحة القلب والصدر

• أ.د محمد عبد الرؤوف محمد خليل: جراحة القلب والصدر

• أ.د خالد مرسي محمد فوزي إبراهيم: جراحة المسالك البولية

• أ.د حسن مجدي محمد البربري: جراحة العظام

• أ.د وائل محمد توفيق قبطان: جراحة العظام

• أ.د إيهاب محمد عبد الغفار عيسى: جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري

• أ.د ناصر محمد فتحي الغندور: جراحة المخ والأعصاب

• أ.د سراج محمد عصمت محمود: الأمراض الباطنة

• أ.د عمرو عبد الهادي إبراهيم المليجي: أمراض باطنة عامة

• أ.د منى احمد امین سلیمان: أمراض الباطنة العامة

• أ.د أماني عبد المقصود محمد: أمراض الباطنة العامة

• أ.د راندا فايز عبد السلام: الأمراض الباطنة

• أ.د رجب هاني محمد: الأشعة البنفسيجية

• د محمد عبد الفتاح حسان: الأشعة التشخيصية

• أ.د محمد حافظ السعيد حافظ: التخدير والعناية المركزية وعلاج الألم

• أ.د حازم محمد دويدار: أنف وأذن وحنجرة

• أ.د عبير عثمان عيسوي محمود: الأنف والأذن

• أ.د تامر أحمد عبد الرحيم مكي: طب وجراحة

• أ.د سهير محمد عصمت محمود: طب وجراحة

• أ.د أكمل نبيل احمد: أمراض النساء والتوليد

• أ.د عبد المجيد إسماعيل عبد المجيد: التوليد وأمراض النساء

• أ.د عبد الحميد محمد عبد الحميد: التوليد وأمراض النساء

• أ.د مجدي عيد الحميد عبد العزيز محمود - أمراض القلب والأوعية الدموية

• أ.د محمد محمود عبد الغنى حسن - أمراض القلب والأوعية الدموية

• أ.د أحمد حسام الدین احمد - طب الحالات الحرجة

• أ.د أحمد حسین أحمد سید - طب القلب

• أ.د خالد حسین محمد حسن - الرعاية الصحية

• أ.د راندا على سليمان - طب الحالات الحرجة

• أ.د رانيا مصطفى الحسيني محمد - طب الحالات الحرجة

• أ.د شيرين مصطفى إسماعيل - طب الحالات الحرجة

• أ.د كامل عبد العزيز محمد عبد الله - طب الحالات الحرجة

• أ.د محمد أشرف شوقي تامر - طب الحالات الحرجة

• أ.د محمد حسن علي فهمي - الجراحة العامة

• أ.د أحمد عبد الحميد طه إبراهيم - الجراحة العامة

• أ.د هشام مصطفى عبد الصمد صفا - الجراحة العامة

• أ.د محمد مجدي محمد البريدي - جراحة عامة

