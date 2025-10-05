الأحد 05 أكتوبر 2025
عودة إصدار مجلة "القصر" لكلية طب قصر العيني

أعلنت كلية طب قصر العيني عن عودة إصدار مجلة "القصر"، التي صدر عددها الأول في نوفمبر ٢٠١٥ وتوقفت عن الصدور في عام ٢٠٢١، لتعود من جديد ابتداءً من نوفمبر ٢٠٢٥.

يأتي هذا الإصدار الجديد بدعم ورعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعية القاهرة، والذي حرص أن تصبح المجلة "قلب وعيون وحنجرة" لقصر العيني، تعكس كل ما يختلج في صدور أبنائها من فكر، وأخبار، وإنجازات، وأنشطة علمية وثقافية واجتماعية.

منصة رسمية ومتجددة للتواصل بين طلاب الكلية وأساتذتها والخريجين

وتسعى مجلة "القصر" إلى أن تكون منصة رسمية ومتجددة للتواصل بين طلاب الكلية وأساتذتها والخريجين، بحيث تجمع بين الإبداع الأكاديمي، والأنشطة الطلابية، والأخبار الطبية والعلمية، لتسهم في إبراز صورة كلية الطب وقصر العيني على الصعيدين المحلي والدولي لتجدد عهد هذا الصرح العظيم مع العلم والابتكار.

