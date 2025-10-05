شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية (WHO) في مصر، بمناسبة "اليوم العالمي لسلامة المريض"، تحت شعار: "اليوم العالمي لسلامة المريض"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

أمين الأعلى للجامعات يشارك في احتفالية "اليوم العالمي لسلامة المريض"

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى من القيادات الحكومية والصحية، على رأسهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها.

وتأتي هذه الاحتفالية لتؤكد التزام مصر بالجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، كهدف رئيسي للتنمية المستدامة.

