هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟

كشفت تقارير صحفية قريبة من ريال مدريد، أن مشروع عودة النجم المغربي أشرف حكيمي إلى الميرنجي في الصيف المقبل لا يزال قائما على الرغم من استمرار عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027.

علاقة حكيمي المميزة مع مبابي تقربه من العودة لريال مدريد

ويرتبط أشرف حكيمي (26 عاما) بعلاقة متميزة، ليس فقط مع ريال مدريد الذي بدأ معه مشواره الكروي في الفريق الأول في موسم 2017 ـ 2018 تحت قيادة زين الدين زيدان، وإنما أيضا بنجمه الأول وهدافه كيليان مبابي، زميله سابقا في باريس سان جيرمان.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية (MARCA) اليوم الأحد أن قصة أشرف حكيمي وريال مدريد، وطريقة مغادرة النجم المغربي لملعب سان تياجو بيرنابيو كانت قصة حزينة لأسباب عديدة.

وأضافت ماركا، الصحيفة المطلعة على كواليس ريال مدريد: "كان أشرف حكيمي يعلم أن اللعب في ريال مدريد في ظل وجود النجم داني كارفخال على الجهة اليمنى سيكون صعبًا للغاية، ومن هنا جاء سبب عدم تردده عندما سنحت له فرصة الرحيل".

وأضافت: "لم يكن مجرد لاعب في ريال مدريد، والحقيقة هي أن قصة حبه للنادي لم تجد أبدًا المشهد المثالي الذي طالما بحث عنه منذ طفولته خصوصا عندما وجد نفسه خارج الحسابات بفعل وجود لاعبين أكثر خبرة منه".

واعتبرت المصادر ذاتها أن الأمور قد تشهد تغييرا حاسما في الموسم المقبل خصوصا أن أشرف حكيمي امتلك الخبرة الكافية، ليس فقط هذا الموسم بل منذ سنوات، وأصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، ومدافعا قد يكون هو الأفضل على الإطلاق عالميا.

وبحكم وجود صديقه المقرب، وزميله السابق كيليان مبابي في ريال مدريد، لن تكون عودة أشرف حكيمي إلى الفريق الملكي أمرا مفاجئا في الفترة المقبلة وفقا لما أوردته ماركا.

وبحسب المصادر ذاتها، طُرحت في مناسبات عديدة أنباء عن عودة محتملة للنجم المغربي، لكن الصفقة المرتقبة لم تتوافق أبدًا لا مع الظروف في ذلك الوقت ولا مع الأرقام.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: "في الوقت الحالي، لا يحتاج إلى أن يخبره أحد كيف تسير الأمور وما يحدث في ريال مدريد، لأن لديه الآن "مستودع أسرار" داخل غرفة الملابس وهو صديقه كيليان مبابي.

وعلى الأرجح، لو تمت صفقة عودة أشرف حكيمي إلى ريال مدريد فإن كيليان مبابي ستكون له يد كبيرة في ذلك بحكم العلاقة الوطيدة بين حكيمي ومبابي ومكانة هذا الأخير في الفريق الملكي.

أرقام أشرف حكيمي مع ريال مدريد

ولعب حكيمي في ريال مدريد في موسم 2017 ـ 2018 عندما كان عمره 18 عاما بعد أن منحه زين الدين زيدان أول فرصة.

وخاض اللاعب المغربي الوقت 9 مباريات في الدوري الإسباني وأحرز هدفين، بجانب 5 مباريات في كأس الملك ومباراتين في دوري أبطال أوروبا الذي توج به الفريق الملكي على حساب ليفربول في النهائي.



