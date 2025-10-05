التحفظ على 76 طنا من اللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقاهرة

تكثف مديرية الطب البيطرى بالقاهرة من حملاتها بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وفى هذا السياق أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين تمكنت من ضبط ٧٦ طن و٤٦١ كجم لحوم، ومقطعات دواجن، ذبح خارج المجازر المرخصة، ومجهولة المصدر، ومصنعات لحوم، ودواجن مستوردة برازيلية وأسترالية منتهية الصلاحية بنطاق حى الخليفة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

