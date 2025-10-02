الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط طن لحوم منتهية الصلاحية بمصنع بير سلم في الإسكندرية

الإسكندرية
 تمكنت مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية اليوم من ضبط مصنع بئر سلم لمصنعات اللحوم بحيازته طن لحوم منتهية الصلاحية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، والمهندسة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب ومحمود الديب مفتش الادارة بحملات تموينية، أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص (بئر سلم) لتصنيع مصنعات اللحوم بحيازته لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط ومصادرة واحد طن لحوم منتهية الصلاحية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

