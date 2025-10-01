ضبط لحوم مجمدة فاسدة و5 أطنان فول صويا منتهية الصلاحية بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية من ضبط 5 أطنان كسب فول صويا منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الأعلاف، وذلك في إطار الحملات المكثفة للتفتيش والرقابة على الأسواق.

ضبط 5 أطنان فول صويا منتهية الصلاحية

قاد الحملة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة – مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، يرافقه وليد حسان مدير إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وعدد من مفتشي الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المصنع وتحرير محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية وبدون فواتير، شملت 5 أطنان كسب فول صويا 44% بروتين، 20 شيكارة ييس سلينيوم (إضافات أعلاف).

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

تموين القليوبية تضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين القليوبية بالتعاون مع الإدارات الخارجية (شبين القناطر – القناطر الخيرية – بندر ومركز بنها – حي شرق شبرا الخيمة) حملات تفتيشية أسفرت عن تحرير 34 محضر جنح لأنشطة تجارية متنوعة، شملت مخالفات:

عدم الإعلان عن الأسعار.

مزاولة نشاط بدون ترخيص.

عدم وجود شهادة صحية.

عدم وجود سجل تجاري.

حيازة سلع مجهولة المصدر.

حيازة سلع منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 1540 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير، بالإضافة إلى 30 كيس لحوم مجمدة غير صالحة للتداول، وتم التحفظ على جميع المضبوطات بإيصال استلام رسمي لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية داخل المحافظة، لضمان جودة السلع وحماية المواطنين من أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي وسلامتهم.

