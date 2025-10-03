الزراعة: ضبط أكثر من 270 طن لحوم فاسدة وتحرير 981 محضرًا خلال سبتمبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري أسفرت عن ضبط أكثر من 270 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو التي لا تتطابق مع الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحرير نحو 981 محضرًا ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الحملات في جميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء.

