رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 40 (تابع)، الصادر في 2 أكتوبر 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء الجديد " ينشأ برنامج يسمى "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكـين الاقتـصادي" لتوحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي، وصندوق تكافل وكرامة، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة حاليًا، تقليلًا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة، ومن أجل استحداث برامج ومنتجات والوصـول إلى فئات مستهدفة جديدة، وكذلك بما يحقـق الـشفافية وسـرعة الإنجـاز والتنميـة الاقتصادية المستدامة مع تعزيز سياسة الشمول المالي. ويشار إلى البرنامج في باقي مواد هذا القرار بـ "المنظومة".

وتستهدف المنظومة الفئات الآتية:

١ -الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المسجلين على قواعد بيانات مستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.

٢ -الأسر والأفراد فوق خط الفقر.

٣ -الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة.

على أن يتم إدراج الفئات المذكورة بعد إجراء التقييمـات التي يـتم تحديدها، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان استحقاق حصول هذه الأسر والأفـراد على منتجات الإقراض الميسرة التي يتم تقديمها من المنظومة.





