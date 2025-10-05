الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 40 (تابع)، الصادر في 2 أكتوبر 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء الجديد " ينشأ برنامج يسمى "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكـين الاقتـصادي" لتوحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي، وصندوق تكافل وكرامة، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة حاليًا، تقليلًا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة، ومن أجل استحداث برامج ومنتجات والوصـول إلى فئات مستهدفة جديدة، وكذلك بما يحقـق الـشفافية وسـرعة الإنجـاز والتنميـة الاقتصادية المستدامة مع تعزيز سياسة الشمول المالي. ويشار إلى البرنامج في باقي مواد هذا القرار بـ "المنظومة".

وتستهدف المنظومة الفئات الآتية:
١ -الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المسجلين على قواعد بيانات مستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
٢ -الأسر والأفراد فوق خط الفقر.
٣ -الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة. 
على أن يتم إدراج الفئات المذكورة بعد إجراء التقييمـات التي يـتم تحديدها، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان استحقاق حصول هذه الأسر والأفـراد على منتجات الإقراض الميسرة التي يتم تقديمها من المنظومة.

 


 

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جريدة الوقائع المصرية قرار رئيس الوزراء الجديد برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكـين الاقتـصادي صندوق تكافل وكرامة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads