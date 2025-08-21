الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34، الصادر في 21 أغسطس 2025، 4 قرارات لمجلس ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مصريين، ونزع ملكية أراضي بالقاهرة والجيزة.

وجاءت القرارات كالتالي: 

-قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مصطفى محمد الحلواني، مواليد المنوفية 1992، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

-قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عادل شعبان منصور القشاش، من مواليد الدقهلية 1985، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1558٫50 متر مربع تقريبا، الكائنة (12) شارع ابن خلدون حاليًا (10) ميدان السكاكينى سابقًا- حى الوايلى- محافظة القاهرة، واللازمة لإقامة ساحة انتظار سيارات، من أعمال المنفعة العامة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025، باعتبار مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية، والكشوف وكروت الوصف.


ويستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف.

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارات رئيس الوزراء قرارات رئيس الوزراء اليوم نزع ملكية أراضي بالقاهرة والجيزة اسقاط الجنسية المصرية أعمال المنفعة العامة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم

الأكثر قراءة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

مذبحة في الأرجنتين، إلغاء مباراة ببطولة كوبا سودا أمريكا لأعمال الشغب (فيديو)

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

كشف المسكوت عنه بضياع تريليونات الجنيهات على مصر، خبير يضع حلًا لتعافي الاقتصاد المصري

تعرف على رسوم تقنين وضع اليد ومدة تلقي الطلبات

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads