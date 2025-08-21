منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34، الصادر في 21 أغسطس 2025، 4 قرارات لمجلس ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مصريين، ونزع ملكية أراضي بالقاهرة والجيزة.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مصطفى محمد الحلواني، مواليد المنوفية 1992، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

-قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عادل شعبان منصور القشاش، من مواليد الدقهلية 1985، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 1558٫50 متر مربع تقريبا، الكائنة (12) شارع ابن خلدون حاليًا (10) ميدان السكاكينى سابقًا- حى الوايلى- محافظة القاهرة، واللازمة لإقامة ساحة انتظار سيارات، من أعمال المنفعة العامة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2497 لسنة 2025، باعتبار مشروع استكمال خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية، والكشوف وكروت الوصف.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف.

