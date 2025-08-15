التضامن تتابع صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025

بدأ المستفيدون في الساعات الأولى من صباح اليوم صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر أبريل الماضي.

برنامج "تكافل وكرامة"

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025

وكانت الحكومة أقرت زيادة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من أبريل 2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا.​

خطوات الاستعلام عن معاش شهر أغسطس 2025

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن هنا

2. اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

6. الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

