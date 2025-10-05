الأحد 05 أكتوبر 2025
الأقصر تحتفل بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر وصونًا لعزتها وكرامتها، احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء أ.ح محمد الرفاعي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لفرقة 15 دفاع جوي، واللواء طيار أ.ح محمد الراجحي قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد أبو الليل مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة،  واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد،  والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتزينت مدينة الأقصر بأعلام مصر والورود احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، وشارك الأطفال في الفعاليات حاملين الأعلام، في أجواء من الفخر والانتماء.

وخلال الاحتفال، قدّم محافظ الأقصر التهنئة لقيادات الدولة ولشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن، كما وجّه التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يقدمه من جهود عظيمة في بناء الدولة المصرية الحديثة وصون كرامة الوطن.

 

 

 

