الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة الأجزاء الخطر والمعلقة بعقار الجمرك المنهار في الإسكندرية

قار الجمرك المنهار
قار الجمرك المنهار فى الاسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك الإسكندرية اليوم، بإزالة الأجزاء الخطرة والمتهالكة بعقار الجمرك وسط المحافظة، حتى لا تسبب في خطورة على حياة المارة والمواطنين.

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لدبلومة تقنيات الإخصاب المساعد

وكانت منطقة الجمرك قد شهدت انهيارا جزئيا بعقار بشارع إسماعيل صبري مع شارع فرنسا دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد  بانهيار أجزاء من عقار

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد  بانهيار أجزاء من عقار بشارع إسماعيل صبري مع شارع فرنسا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة  دون وجود أي إصابات في الأرواح.

 

وعلى الفور، انتقل المهندس محمد صلاح رئيس حي الجمرك، لمكان العقار المنهار بالمعاينة تبين أن العقار يحمل رقم 3 شارع عبد الحميد بك صادر له قرار هدم كلي رقم 116 لسنة 72 والعقار خالٍ من السكان.

 

وكشف حي الجمرك، أن العقار عبارة عن دور أرضي ودورين وتبين سقوط بعض حجرات العقار من الدور الثاني حتى سطح الأرض  وكذلك واجهة العقار، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بحي الجمرك الاسكندرية المهندس محمد صلاح

مواد متعلقة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بملف المدرب الجديد

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية، غضب في حزب التجمع واجتماع طارئ للمكتب السياسي

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

انسحاب جديد من انتخابات الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads