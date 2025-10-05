السجن سنة لمتهم في واقعة ضرب ضابط داخل سوبر ماركت بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام، في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل أحد المحال التجارية بدائرة مركز نجع حمادي، وذلك بتهمة الشروع في القتل، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم آخر لوفاته.

تعود أحداث الواقعة إلى مارس من عام 2025، عندما شهد أحد محال البقالة بمركز نجع حمادي مشادة بين ضابط شرطة كان يتسوق دون الإفصاح عن هويته، وصاحب المحل وعامل آخر، بعدما اكتشف الضابط قيام المحل ببيع السلع بأسعار أعلى من المعلنة.

وبحسب بيان سابق صادر عن وزارة الداخلية، فقد تطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب من قِبل صاحب المحل والعامل على الضابط، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهمين.

وبعد تحقيقات موسعة، وجهت جهات التحقيق للمتهمين حازم.ف.ع (متوفى) وحسن.ع.ع، تهمة الشروع في قتل الضابط، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بمعاقبة المتهم حسن.ع.ع بالسجن لمدة سنة، فيما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الأول لوفاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.