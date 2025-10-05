الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن سنة لمتهم في واقعة ضرب ضابط داخل سوبر ماركت بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام، في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل أحد المحال التجارية بدائرة مركز نجع حمادي، وذلك بتهمة الشروع في القتل، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم آخر لوفاته.

تعود أحداث الواقعة إلى مارس من عام 2025، عندما شهد أحد محال البقالة بمركز نجع حمادي مشادة بين ضابط شرطة كان يتسوق دون الإفصاح عن هويته، وصاحب المحل وعامل آخر، بعدما اكتشف الضابط قيام المحل ببيع السلع بأسعار أعلى من المعلنة.

وبحسب بيان سابق صادر عن وزارة الداخلية، فقد تطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب من قِبل صاحب المحل والعامل على الضابط، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهمين.

وبعد تحقيقات موسعة، وجهت جهات التحقيق للمتهمين حازم.ف.ع (متوفى) وحسن.ع.ع، تهمة الشروع في قتل الضابط، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بمعاقبة المتهم حسن.ع.ع بالسجن لمدة سنة، فيما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الأول لوفاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحلات التجارية بقنا جنايات نجع حمادي ضابط شرطة بقنا قنا محكمة جنايات نجع حمادي محكمة قنا مركز نجع حمادي

مواد متعلقة

حملة بمدارس قنا للحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام

"تعليم قنا" تنظم مهرجانا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب فيضان النيل

محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

الأكثر قراءة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

مصدر بالأهلي: الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بملف المدرب الجديد

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية، غضب في حزب التجمع واجتماع طارئ للمكتب السياسي

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

انسحاب جديد من انتخابات الأهلي

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads