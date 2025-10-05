من قلب المعركة إلى لحظة النصر، السادات يروي كواليس حرب أكتوبر

يسترجع بطل الحرب، الرئيس الراحل أنور السادات، ذكرياته حول حرب أكتوبر 1973، حيث قال في كتابه "البحث عن الذات": “في يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر، انتقلت إلى قصر الطاهرة ليتحول إلى مركز لإدارة العمليات الحربية، بعد أن كانت خطة الحرب قد اكتملت. وفي صباح اليوم التالي 6 أكتوبر، اجتمعت مع المشير أحمد إسماعيل في غرفة القيادة. كنا قد اتخذنا مسبقًا قرارا بالإفطار وعدم الالتزام بالصيام في هذا اليوم، رغم أنه كان شهر رمضان، وذلك استنادًا إلى فتوى صادرة من الأزهر الشريف، وكنت أظن أن جميع القادة قد التزموا بهذا القرار حرصا على التركيز الكامل خلال إدارة المعركة”.

وأكمل السادات: “فى تمام الساعة الثانية عصرا وصل الخبر بأن طائراتنا قد عبرت قناة السويس، وكانت 222 طائرة نفاثة سرعتها فوق سرعة الصوت، وانتهت من ضربتها الأولى فى ثلث ساعة فقدنا خلالها خمس طائرات، فقدت فى إحداها فى اللحظات الأولى من الحرب أخى الشهيد الطيار عاطف السادات واخفت القيادة عنى نبأ استشهاده”.

نجاح ضربة الطيران

وأضاف بطل الحرب والسلام: “وحسب التخطيط الذى وضعناه نجحت ضربة الطيران نجاحا كبيرا بنسبة 90% مما أذهل قادة اسرائيل والعالم كله، وفى عشرين دقيقة ضربت طائراتنا مراكز القيادة ومراكز ادارة الطيران ومراكز قيادة الدفاع الجوى، هذه الضربة التى حددت مصير معركتنا مع العدو وجعلت اسرائيل تفقد توازنها وفقدت ايضا السيطرة على قواتها فى سيناء”.

خرافة اسرائيل التى لا تهزم

وأشار إلى أنه تقدم بالتهنئة لقائد الطيران محمد حسنى مبارك الذى خطط ونفذ هذه الضربة الناجحة، كما هنأ جميع القادة الموجودين فى غرفة العمليات، حيث استعاد سلاح الطيران المصرى بالضربة الاولى كل ما فقد فى هزيمة يونيو 1967 ومهد الطريق أمام القوات المسلحة المصرية لتحقيق النصر وإنهاء خرافة إسرائيل التى لا تهزم.

وتابع السادات فى مذكراته: عقب اطلاق ضربة الطيران انطلقت قذائف اكثر من 2000 مدفع تقصف اهداف اسرائيل العسكرية بدقة عالية لتبدأ ملحمة انتصار أكتوبر العظيم بالأداء الرائع والشجاع للجندى المصرى الذين قاموا بسحب زوارقهم يعبرون القناة رافعين اصواتهم “ الله أكبر”.

تسلق الحاجز الترابى

وقال: “لقد تم العبور العظيم اثناء عملية الطيران، وقبل أن تبدأ ضربات المدفعية ليدخل جنودنا بالهجوم على الحاجز الترابى الذى بلغ 17 مترا، استخدموا فى تسلقه سلما من الحبال يحمله الجندى ثم يتسلق الحاجز الترابى، وعندما يبلغ القمة يطرح السلم لزملائه ليتسلقونه وهم يحملون الأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية الثقيلة، ليستولوا فى الحال على مواقع اسرائيل خلف الساتر الترابى على الضفة الشرقية لستر زملائهم أثناء العبور”.

ويكمل الرئيس الراحل حديثه عن حرب أكتوبر في كتابه بقوله: “كان مهرجانا رائعا وأنا أرى هذا المشهد من خلال غرفة القيادة، وكنت فى غاية الاطمئنان والهدوء النفسى ثقة فى الجندى المصرى، فقد قام القادة المحليين صباح 6 أكتوبر بخدعة ذكية عندما جعلوا الجنود يجلسون على ضفة القناة وهم يمتصون عيدان قصب السكر فى سعادة وهدوء كأنهم فى إجازة واسترخاء”.

خمس فرق على خط المواجهة

وكشف الرئيس الراحل عن أن الخداع التكتيكي الأساسى الذى أجبر إسرائيل على احترام الجندى المصرى إلى الأبد، هو النزول بخمس فرق كاملة على خط المواجهة الذى بلغ طوله 180 كيلو مترا.

ضربة قوية فى 6 ساعات

واختتم السادات ذكرياته بقوله: “كان اللواء السابع هو أول لواء رفع علم مصر على الضفة الشرقية، بعدها توالت الأنباء عن سقوط النقط الحصينة فى خط بارليف ليبدأ سلاح المهندسين شق الحاجز الترابى بخراطيم المياه المكثفة بفكرة مصرية خالصة مائة بالمائة، ومن قوة الدفع المائى قطع الساتر الترابى كما لو كان قطع بالسكين، وفتحت الثغرات فى هذا الساتر، وركبت فيها الكبارى وعبرت الدبابات، وعندما حل المساء كان كل شئ قد تم قبل موعده حسب الخطة، وبعد 6 ساعات كان اليهود قد فقدوا توازنهم وفقدوا السيطرة وفقدت القيادات الاتصال بينها وبين قواتها العسكرية”.

