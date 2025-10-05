محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مركز خدمات المواطنين

قام الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية اليوم الأحد، بزيارة لمركز خدمات المواطنين التكنولوجى والمنوط بخدمات البطاقات التموينية الذكية وبمقر ديوان عام مديرية التموين بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ الإسكندرية أعمال المركز برفقة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة وقيادات المديرية.

حيث أثنى الفريق أحمد خالد على جودة الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين حيث يقدم المركز خدماته لجميع المواطنين على مستوى الإسكندرية.

جاءت هذه الزيارة على هامش فعاليات افتتاح إدارة المنتزة أول التعليمية برفقة وزير التربية والتعليم.

