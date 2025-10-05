الأحد 05 أكتوبر 2025
تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

منتخب مصر، فيتو

أعلنت شركة “تذكرتي” عن فتح باب الحجز لحضور مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم. 

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراة جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

برنامج معسكر الفراعنة 

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن برنامج المنتخب خلال المعسكر الجاري استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

 "الطريق إلى مونديال 2026"

ويحمل برنامج الفراعنة عنوان "الطريق إلى مونديال 2026"، وجاء كالتالي:

التجمع اليوم الأحد 5 أكتوبر، ثم  يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قائمة الفراعنة 

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا، وهم كالتالي:

محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
عبد العزيز البلعوطي
محمد هاني 
أحمد عيـد
رامي ربيعة 
خالد صبحي 
ياسر إبراهيم 
عمرو الجـزار
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا

مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشيـن
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفي فتحي
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، على رأسهم: عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، وصلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

غينيا بيساو تصفيات كأس العالم منتخب مصر المنتخب الوطنى الأول الطريق إلى مونديال 2026

