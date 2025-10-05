الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر القصدير
سعر القصدير

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، إذ يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

 بلغ سعر القصدير اليوم 34,287 دولارا أمريكيا للطن في البورصات العالمية

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 نحو 110.00 جنيه

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 نحو 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 نحو 220.00 جنيه

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 نحو 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 نحو 199.00 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القصدير اليوم اسعار منتجات القصدير القصدير البورصات العالمية الدوائر الكهربائية صناعة الدوائر الكهربائية سعر القصدير اليوم سعر القصدير

الأكثر قراءة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

3 مقاعد فقط في القائمة الوطنية، غضب في حزب التجمع واجتماع طارئ للمكتب السياسي

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

مصدر بالأهلي: الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بملف المدرب الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads