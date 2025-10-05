توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، فعاليات تدشين "منصة التدريب الرقمية بالنيابة الإدارية Learning Management System (LMS)، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير إدارة منظومة التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة الإدارية والجهاز الإداري بها، عبر إتاحة برامج تدريبية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

وجرت فعاليات التدشين بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار هشام كمال - نائب مدير المركز، ووفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضم المهندس محمد عبد العظيم - القائم بعمل المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وأدهم محمد - مدير عام الإدارة العامة للخدمات السيادية، والدكتورة أسمه علي - مدير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي, والمهندس سامح صبحي - مدير المشروعات بشركة إنفورماتيك, والمهندس إيهاب عاطف - المدير الفني والتقني بالشركة.

واستعرضت وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، وبمشاركة كل من المستشار محمود حمدي، والمستشارة منار أبا زيد، آليات عمل المنصة وشرح سُبل الاستفادة منها؛ بما يتيح للسادة الأعضاء والإداريين إنشاء حسابات شخصية تمكنهم من متابعة تقدمهم التدريبي.

خالص الشكر للدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ووجه المستشار محمد الشناوي - رئيس الهيئة، خالص الشكر للدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والوزارة، والذى كان من مخرجاته إطلاق هذه المنصة الرقمية في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية نحو التحول الرقمي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية في العمل القضائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية؛ بما يتواكب مع "رؤية مصر ٢٠٣٠" ويسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

