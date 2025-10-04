الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ“فيتو”: دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج الدراسية.. ونسعى لبناء جيل جديد واعٍ وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة

شهد التعليم الأزهرى فى السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة جعلته محط أنظار الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بعدما اتسعت رقعة الإقبال عليه فى ظل التطورات التى لحقت بمناهجه وأساليبه التعليمية، والتغيرات الجذرية التى يشهدها القطاع، هذه النقلة النوعية وضعت التعليم الأزهرى فى دائرة الضوء، باعتباره ركيزة أساسية فى بناء الهوية العلمية والدينية للمجتمع.

وبعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمعاهد الأزهرية، تظل التحديات حاضرة بقوة على أجندة صانعى القرار فى التعليم الأزهري، من أزمة العجز فى أعداد المعلمين، إلى استكمال مسيرة تطوير المناهج بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ فى الوقت ذاته على الهوية الأزهرية.

وفى هذا السياق، التقت “فيتو” بالشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لفتح حوار موسع حول خطط تطوير التعليم الأزهري، والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا التى تهم الطالب الأزهرى وأسرته.. وإلى نص الحوار.

بداية كيف أصبح التعليم الأزهرى ما قبل الجامعى تحت قيادة الإمام الطيب؟

منذ أن تولى صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيخة الأزهر الشريف وهو يولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الأزهرى وتطويره، والحقيقة أن التعليم الأزهرى شهد نهضة وتطورًا شاملًا تحت قيادة فضيلته، كما شهدت المقررات والمناهج الدراسية تطورًا شاملًا فى مختلف المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال وحتى الشهادة الثانوية الأزهرية، وبشكل خاص فى المواد الشرعية والعربية، ومؤخرًا فى المواد الثقافية، وأصبح للأزهر مادة دراسية ثقافية خاصة به، وهى اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع، والمواد الدراسية بالكامل شهدت تطورًا ملحوظًا فى الشكل والمضمون، وأصبحت مرتبطة بالواقع المعاصر ومستجدات العصر.

ما هو الجديد فى ملف اعتماد المعاهد الأزهرية؟

مؤخرًا حصل قطاع المعاهد الأزهرية على اعتماد 131 معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الماضي، وجاء اعتماد المعاهد بواقع 65 معهد رياض أطفال، و35 معهدًا ابتدائيًا، و30 معهدًا إعداديًا وثانويًا.

أين المعلم فى عملية تطوير التعليم الأزهرى؟

نحن نؤكد دائما على أن المعلم جزء لا يتجزأ من عملية التطوير الشاملة والمتكاملة للعملية التعليمية فى الأزهر الشريف، بل هو الجانب الأهم فيها، وفضيلة شيخ الأزهر يوصى دائمًا بالاهتمام بالجانب العلمى والمهارى للمعلمين فى الأزهر الشريف، والقطاع من خلال إدارة التدريب التربوى يعقد بشكل دائم دورات وبرامج وورش عمل للتدريب ولتنمية مهارات المعلمين، وكذلك تدريبهم على المناهج الدراسية وتدريبهم على الاستفادة بالذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، وأيضًا هناك دورات تدريبية لمعلمى اللغة الإنجليزية فى ضوء اهتمام الأزهر بها مع المجلس الثقافى البريطانى، ويعمل القطاع بشكل مستمر على وضع خطط استراتيجية للتدريب وتنمية المهارات التى تقوم بشكل أساسى على تطوير جميع الحقائب التدريبية بصورة تتواكب مع المناهج الجديدة ونظم التعليم الحديثة وإضافة بعض المهارات التدريبية الجديدة فى مختلف الحقائب لصقل المعلم بجميع الأدوات الفنية والإدارية والقيادية.

وهل هناك برامج خاصة لتدريب شيوخ المعاهد؟

بالفعل هناك العديد من البرامج، ومؤخرًا أطلقنا البرنامج التدريبى التخصصى لتنمية مهارات شيوخ ووكلاء المعاهد الأزهرية الجدد، وذلك تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف باتخاذ كل ما يلزم نحو تنمية مهارات شيوخ ووكلاء المعاهد الأزهرية الجدد بجميع المناطق الأزهرية، والارتقاء الأمثل بالمستوى المهنى لهم، كما يهدف البرنامج التدريبى إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية، والارتقاء الأمثل بمستوى الأداء لهم.

كيف يعالج الأزهر مشكلة سد عجز المعلمين؟

الحقيقة أن الأزهر يعالج أزمة سد العجز فى المعلمين من خلال عدة تصورات منها عبر فتح باب التقديم للمعلمين بالحصة فى جميع المناطق الأزهرية، ومنها الاستعانة بمن يؤدين الخدمة العامة للتدريس فى المعاهد، بجانب الاستعانة بـ بوعاظ الأزهر الشريف فى بعض المناطق من أجل تحفيظ القرآن الكريم وتدريس منهج المواد العربية والشرعية، بجانب مسابقات التعيينات الجديدة فى المعاهد الأزهرية.

وما الجديد فى مسابقات التعيين بالمعاهد الأزهرية؟

على مدار الفترة الماضية اتفق الأزهر الشريف مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تعيين 40 ألف معلم أزهرى موزعين على أربع سنوات، والمرحلة الأولى قد تم الإعلان عنها بالفعل لتعيين 10 آلاف معلم فى تخصصى رياض الأطفال والرياضيات، بواقع 5500 لمعلمى رياض الأطفال، و4500 لمعلمى الرياضيات، وفى الوقت الحالى تم الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين مساعدين بنحو 9 آلاف معلم، وذلك فى إطار تلبية احتياجاتها التعليمية المختلفة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتضم المسابقة شقين رئيسيين، الأول يخص معلمى المواد الشرعية بعدد 1460 وظيفة، والثانى يتعلق بمعلمى القرآن الكريم بعدد 7576 وظيفة، موزعين على المحافظات وفق ما هو منشور على صفحة بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

وكيف يمكن التقديم فى تلك المسابقات؟

بوابة الوظائف الحكومية تعد المنصة الرسمية والوحيدة للتقديم، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع أى تدخلات خارجية فى عملية الاختيار.

ما أبرز جهودكم للاستفادة من التكنولوجيا ورقمنة العملية التعليمية؟

حرص الأزهر الشريف على تطبيق التكنولوجيا فى العملية التعليمية من خلال إطلاق منصات تعليمية إلكترونية تقدم محتوى تعليميًا رقميًا للطلاب، وإجراء بث مباشر للدروس عبر الإنترنت لمساعدة الطلاب على متابعة دراستهم عن بُعد، فضلًا عن تطوير مناهج تفاعلية تعزز مهارات التفكير النقدى والإبداعي، واستخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل أداء الطلاب وتقديم خطط تعليمية مخصصة، وتدريب المعلمين والطلاب على استخدام الأدوات الرقمية فى التعليم.

هل هناك خطط لتحديث المناهج الأزهرية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي؟

بالتأكيد، لأن تحديث المناهج أمر مهم وأساسى ومستمر لتشمل مقررات فى التكنولوجيا وريادة الأعمال لتواكب معطيات العصر ومتطلباته، مع التركيز على المهارات المطلوبة لسوق العمل، مثل التفكير النقدى والبحث العلمي، والتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية لتوفير فرص تدريبية للطلاب، كما تم إدراج مقرر خاص بالذكاء الاصطناعى بمستويات متصاعدة للطلاب فى المعاهد الأزهرية، كما أنه ولأول مرة يعد الأزهر مناهج العلوم الشرعية باللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية وهى سلسلة كتب ومضة من الوحي.

وهل هناك خطة لزيادة مكاتب التحفيظ التابعة للأزهر الشريف فى المحافظات؟

بالفعل هناك خطة لذلك من خلال التوسع فى الأنشطة المختلفة ونحن وصلنا حاليًا إلى 11 ألفا و722 مكتب تحفيظ على مستوى الجمهورية، حيث يتم متابعة الكتاتيب متابعة ميدانية من قبل إدارة شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية والتى تعكف دائمًا على خدمة كتاب الله وتقديم جيل جديد لدولة التلاوة المصرية من أبناء الأزهر الشريف.

