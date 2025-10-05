وفد من وزارة التربية والتعليم يزور الدقهلية لمناقشة تطوير التعليم الفني (صور)

استقبل الدكتور أشرف العدل، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وفدًا رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم ممثلًا عن الإدارة العامة للتعليم الصناعي والتنظيم المدرسي، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة وتطوير مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

تهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تطوير البرامج الدراسية بمدارس التعليم الفني، بما يسهم في تعزيز الجدارات المهنية للطلاب، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع جودة التعليم الفني من خلال اعتماد برامج دراسية جديدة تراعي التخصصات الحديثة، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضمن الوفد الزائر كلًا من:

نرمين صلاح الدين – إدارة الخطة والتنظيم المدرسي

طارق رمضان الدسوقي – موجه عام مركزي شئون مركزية

آمال أحمد عبد العليم – موجه عام مركزي ملابس عملي

أيمن عبد الرحمن الدنديطى – موجه عام مركزي الصناعات الزخرفية عملي

أشرف عبد المحسن سعيد – موجه عام مركزي صيانة كهربائية

محمد مرسي السيد مرسي – موجه عام مركزي المركبات عملي

أحمد علي حسن – موجه عام مركزي أول الصناعات الكهربائية عملي بمحافظة القليوبية

كما شارك من تعليم الدقهلية:

عماد فكري – مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية

شيرين فوزي – رئيس قسم التعليم الصناعي بالمديرية

وخلال الزيارة، قام الوفد بمتابعة عدد من مدارس التعليم الفني بالمحافظة، والاطلاع على بعض البرامج الدراسية المستحدثة في المستوى الثالث، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات في المجالات الصناعية والتكنولوجية، وتطبيقها في المدارس الفنية المتقدمة ومدارس الثلاث سنوات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمنظومة التعليم الفني، وتفعيل الشراكة بين التعليم وسوق العمل، بما يضمن تخريج كوادر فنية مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية.

