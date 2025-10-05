في اليوم العالمي للمعلم، أشهر مدرسين بالسينما المصرية

يحتفي العالم اليوم، 5 أكتوبر، باليوم العالمي للمعلم، وهو تقليد سنوي بدأ منذ عام 1994 تخليدًا لذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين.

يهدف هذا اليوم إلى الاحتفاء برسالة التعليم ودور المعلم في بناء الإنسان والمجتمعات، واستعراض التحديات والفرص لتطوير هذه المهنة النبيلة.

وفي هذه المناسبة، نستعرض كيف قدمت السينما المصرية شخصية “المعلم” في أعمالها المختلفة، وكيف تنوعت بين الكوميديا والدراما والرومانسية، لتترك لنا مجموعة من النماذج والشخصيات التي لا تُنسى.

فيلم غصن الزيتون

قدم أحمد مظهر شخصية الأستاذ عبده، المدرس الذي يقع في حب تلميذته سعاد حسني، ليتحول الحب إلى صراع داخلي مدمر يقوده ويسيطر عليه الشك.

الفيلم أظهر جانبًا إنسانيًا للمدرس لا يخلو من الضعف والتناقضات، وفيلم غصن الزيتون من إخراج السيد بدير وقصة وسيناريو وحوار السيد بدير ومحمد مصطفى سامي، وهو من بطولة أحمد مظهر وسعاد حسني وعمر الحريري وعبدالمنعم إبراهيم وعبد الوارث عسر وسامية رشدي.

فيلم غزل البنات

من الصعب الحديث عن المعلم في السينما دون ذكر شخصية أستاذ حمام التي جسدها المبدع نجيب الريحاني في فيلم “غزل البنات” عام 1949، أحد أشهر المعلمين في تاريخ السينما المصرية.

قدم الريحاني صورة المعلم المكافح الطيب الذي يجمع بين الكوميديا والإنسانية، وغنت له ليلى مراد أغنية “أستاذ حمام نحن الزغاليل” التي تحولت إلى أيقونة لا تُنسى في الوجدان المصري.

فيلم غزل البنات من تأليف وإخراج أنور وجدي، والفيلم من بطولة نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي وأنور وجدي ومحمد عبدالوهاب وسليمان نجيب.

فيلم آخر الرجال المحترمين

من أكثر شخصيات المعلمين التي تركت أثرًا في الأذهان، شخصية الأستاذ فرجاني التي قدمها نور الشريف في فيلم “آخر الرجال المحترمين” عام 1984.

جسد نور الشريف نموذج المعلم الصعيدي الملتزم الذي يعتبر تلاميذه أبناءه، وتتحول رحلته في البحث عن طفلة مفقودة إلى رحلة أخلاقية عن الشرف والمسؤولية والضمير، هذا الفيلم يظل حتى اليوم من أصدق وأجمل ما قدمته السينما عن مربي الأجيال.

فيلم آخر الرجال المحترمين من إخراج سمير سيف، والفيلم من تأليف وحيد حامد، وبطولة نور الشريف وبوسي وأحمد راتب وعلي الشريف وسناء يونس وزين العشماوي

رمضان أبو العلمين حمودة

أما في الألفينات، فقد أعاد الفنان محمد هنيدي تقديم صورة المعلم ولكن بروح كوميدية في فيلم “رمضان أبو العلمين حمودة” عام 2008.

جسد هنيدي شخصية المدرس الريفي الصارم الذي يخشاه الجميع، قبل أن تضعه الظروف في مدرسة خاصة مليئة بأبناء المسئولين، لتبدأ مغامراته الطريفة بين الانضباط والواقعية، وبين التعليم والحب.

فيلم رمضان أبو العلمين من إخراج وائل إحسان وتأليف يوسف معاطي، والفيلم من بطولة محمد هنيدي وعزت أبو عوف وسيرين عبدالنور وليلى طاهر وأمير المصري وطارق الابياري.

