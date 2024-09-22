غزل البنات.. كواليس الفيلم الأخير لـ نجيب الريحاني.. احتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة المائة.. وعُرض في مثل هذا اليوم قبل 75 عامًا

غزل البنات، فيلم رائع جمع بين الكوميديا والدراما، ضم كوكبة من نجوم وعمالقة الزمن الجميل، كتب له القصة والسيناريو وأنتجه وأخرجه الفنان أنور وجدي وقام ببطولته أيضا، وقد اختير في المرتبة التاسعة ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو آخر أفلام نجيب الريحاني وعرض بعد رحيله بشهرين، حيث عرض في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر 1949 بدار سينما ستوديو مصر.



تدور أحداث فيلم غزل البنات حول الأستاذ حمام مدرس اللغة العربية الفقير الذي يطرد من المدرسة التي يعمل بها لضعف شخصيته مع التلاميذ، ويعمل مدرسا خصوصيا لدى ابنة أحد الباشاوات " ليلى مراد " فيقع في حبها، وتتوالى الأحداث.

حسين السيد يكتب الأغانى

فيلم غزل البنات شارك فى بطولته مع انور وجدى ليلى مراد، نجيب الريحانى، سليمان نجيب، يوسف وهبى، عبد الوارث عسر، محمود المليجى، استيفان روستى، وأول ظهور للكوميديانة نبيلة السيد فى دور تلميذة فى المدرسة، كما ظهرت فى الفيلم هند رستم لأول مرة فى دور صامت لفتاة تركب حصانا إلى جوار ليلى مراد، الموسيقار محمد عبد الوهاب الذى وضع الموسيقى التصويرية فى الفيلم، وكتب الحوار بديع خيرى، أما كلمات الأغانى فقد كتبها حسين السيد وهى: عينى بترف، اتمخترى ياخيل ، الدنيا غنوة، الحب جميل، ماليش أمل، أما الاغنية الرائعة "عاشق الروح " فقد غناها عبد الوهاب.

نجيب الريحانى وليلى مراد

وترجع مناسبة انضمام الفنان نجيب الريحانى إلى فيلم غزل البنات كما تحكي ليلى مراد في مجلة "الكواكب" عام 1949، فقالت إنها كانت جارة لنجيب الريحاني في عمارة الإيموبيليا في أثناء زواجها من أنور وجدي، وعند باب المصعد التقت الريحاني الذي بادرها قائلًا: "نفسي أعمل معاكي فيلم قبل ما أموت يا ليلى هانم، ومش مهم الدور، قالت له: دا يشرفني ويسعدني، وعندما أبلغت زوجها أنور وجدى بالمقابلة وبأمنية الريحانى فرح وتبلورت في رأسه فكرة استغلال وجود الريحانى في الدعاية للفيلم وبالفعل ضمه أنور وجدي إلى نجوم الفيلم في دور "الأستاذ حمام" حتى أنه عند رحيل الريحانى قبل عرض الفيلم استغل وفاته أقصى استغلال في الإعلان عن الفيلم.



عبد الوهاب يغنى عاشق الروح

من أجمل مشاهد فيلم “غزل البنات ” مقطع أغنية عاشق الروح التي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب في بيت الفنان يوسف وهبى، والأغنية بكى عند سماعها الأستاذ حمام ــ نجيب الريحانى ــ تأثرا بكلماتها التي مست حب بنت الباشا فى قلبه

ليلى مراد مع سليمان نجيب والريحانى

وفى حوار مع الفنان نجيب الريحانى عن دوره في فيلم "غزل البنات " قال فيه: أسأل نفسى هل وفقت في أن أسيطر على الستار الفضى بمثل القوة التي منحتنى إياها خبرتى ومواهبى في السيطرة على زمام التمثيل المسرحى، وشاءت الظروف واجتمعت مع أصدقائى ممن أخلصوا لفنهم ـ ليلى هانم وأنور وجدى ويوسف بك ـ وتحقق الحلم المحبب إلى نفسى فشعرت انني أنفذ بسهولة من وراء الستار الى قلوب المشاهدين وأصيب مشاعرهم.. وهذا ما حدث بالضبط عند تمثيلى بعض مشاهد فيلم غزل البنات الذى أعده وأخرجه الابن البار عزيزى أنور وجدى ومعه الممثلة الحساسة الفنانة ليلى مراد التي ليس لها مثيل..

ليلى مراد ممثلة مالهاش مثيل

طلبت مجلة الكواكب عام 1949 من الكوميدى الكبير نجيب الريحانى، أن يفند شخصيات أبطال فيلم غزل البنات الأربعة أثناء تصوير الفيلم، وقبل العرض فكتب الريحانى يقول:ليلى مراد الإنسانة وشها زى المراية أو الطبق البنور يعبر دائما عن نفسيتها، أما ليلى مراد الفنانة فهى ممثلة حساسة مالهاش نظير في العالم، ولو أنا منها كنت ركزت في التمثيل وبس، ولو أنها كمطربة ظريفة وعظيمة جدا وصاحبة صوت حساس ومعبر، وأعتقد أن ده مش رأيي لوحدي إنما هيكون رأى الملايين اللى هايشوفوها في فيلم غزل البنات اللى بمثله معاها.

وأضاف الريحانى: أما موسيقارنا محمد عبد الوهاب هو الرجل الذي استطاع تغيير ذوق الجماهير وجر في ركابه كل موسيقي عصره، ونساهم الحاجات القديمة السقيمة، وتطوره ده عمل ثورة في الموسيقى، والثورة دائما يتعقبها نهضة، وكمان عمل ثورة ثانية في نجيب الريحانى نفسه لدرجة أنه خلاه يغنى مع ليلى مراد،

يوسف وهبى والريحانى فى غزل البنات

وأضاف الريحانى: يوسف بك وهبى هو الفنان العظيم اللي عمل ثورة في التمثيل زى ثورة عبد الوهاب في الموسيقى، لأنه بوجوده في الوسط بصفته يوسف وهبى بن عبد الله باشا وهبى جعل الصحف تهتم بالتمثيل واخبار التمثيل بل صدرت مجلات خاصة بشئون التمثيل، وبدأ الفن يكبر وأصبحت له مكانته المحترمة الآن في البلد، ويوسف وهبى يعطى للزمالة حقها ومعندوش النفسنة والغيرة الوحشة اللى كانت مانعة اشتغال الفنانين الكبار مع بعض، وأكبر دليل على روحه الطيبة هو اشتراكه معى وهو النجم الكبير والعملاق في فيلم غزل البنات في مشاهد قليلة لكنه صنع منها شئ كبير.

أنور وجدى والريحانى