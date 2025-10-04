حسام زكي: خطة ترامب منقوصة وتفتقر لتفاصيل مهمة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، موضحًا أنه لا يوجد اجتماع مرتقب بين الدول العربية لصياغة موقف جماعي من الخطة.

مواقف فردية وجماعية للدول العربية

وأشار زكي، في لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن المواقف المعلنة حتى الآن صدرت إما عن بعض الدول بشكل منفرد، أو في إطار جماعي من القادة الذين شاركوا في اجتماعهم مع ترامب.



وأكد أن المنطقة تقف اليوم أمام مفترق تاريخي يمكن وصفه بلحظة فاصلة، تنهي مرحلة اتسمت بحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وقد تؤسس لبداية مرحلة جديدة من السلام والاستقرار وقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يأمل فيه العرب.

خطة منقوصة بلا تفاصيل كافية

وقال الأمين العام المساعد إن خطة ترامب لا يمكن وصفها بأنها جيدة أو سيئة، لكنها "منقوصة" وتفتقر لتفاصيل مهمة.



وأوضح أن نهاية الحروب لا تتطلب الاتفاق على كافة التفاصيل دفعة واحدة، لكن هناك بنودًا أساسية يجب التوافق عليها مع حركة حماس، في وقت يرى فيه الوسيط الأمريكي أن الحركة لا دور لها مستقبلًا، ويضغط لإنهاء وجودها السياسي.

إدراك حماس لخطورة الموقف

وشدد زكي على أن رد حركة حماس على خطة ترامب يعكس إدراكها لخطورة المرحلة الراهنة، خاصة في ظل سعي إسرائيل إلى إنهاء مستقبل الحركة بالكامل في قطاع غزة.

