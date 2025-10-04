الأحد 05 أكتوبر 2025
ترامب: إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خطة الانسحاب الأولي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خطة الانسحاب الأولى التي أطلعت حـمـاس عليها من قبل.
 

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة حماس على خطة الانسحاب الأولى.


وتابع: تزامنا مع سريان وقف إطلاق النار سيتم تبادل الأسرى والرهائن.

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم السبت، إن صفقة غزة في اتجاهها للتنفيذ، لافتا إلي أن هذا الأمر سيكون نجاحا كبيرا.

نتنياهو ذهب بعيدا في غزة

وأضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام عبرية: "كل الأطراف إلى جانبنا وماضون باتجاه تنفيذ الاتفاق بصورة جيدة.. هذا ليس الاتفاق الوحيد الذي حققته خلال ولايتي بل حققت عدة اتفاقات قبله".

وتابع ترامب: "قلت لنتنياهو إنها فرصته لتحقيق الانتصار.. نتنياهو ذهب بعيدا في غزة وإسرائيل أضاعت كثيرا من الدعم الدولي وأنا سأعيد هذا الدعم".

 

حان  وقت التوصل إلى صفقة شاملة

قالت عائلات الأسري الإسرائيليين مساء اليوم السبت، إن الوقت حان للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذويهم من قطاع غزة.

وأضافت عائلات المحتجزين الاسرائيليين: "كلما اقتربنا أكثر من إتمام الصفقة سيحاول سموتريتش وبن جفير تخريبها.. الاثنان سيحاولان عرقلة المفاوضات وسنشكل مع ترامب جدار حماية".

