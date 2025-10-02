محافظ قنا يبحث خطة التوسع في مشروعات توصيل الغاز بالمحافظة

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم، المهندس وائل جويد، رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وخطط الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد.

جاء اللقاء بحضور المهندس محمد السيد، مدير عام الشئون الفنية بالشركة، والمهندس علي عبد السميع، مدير مناطق الصعيد.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس وائل جويد أبرز ما تحقق من إنجازات، موضحًا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى المراكز التسعة الرئيسية بالمحافظة، إلى جانب توصيل الخدمة إلى 54 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتشغيل 13 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توصيل الخدمة لـ 211 مخبزا بلديا على مستوى المحافظة، فضلًا عن تنفيذ توصيلات لنحو 224 ألف وحدة سكنية.

كما شملت المشروعات توصيل الغاز إلى منطقتي قفط الصناعية وهو الصناعية، ومد الخدمة إلى 5 مصانع كبرى.

توصيل الغاز الطبيعي بقنا

وأشار "جويد" إلى أن العمل جارٍ حاليا لمد شبكات الغاز إلى مدينتي قنا الجديدة وغرب قنا بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا لخطة الدولة الهادفة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود حضاري وآمن يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب دوره في دعم الصناعة وجذب الاستثمارات.

كما أعرب رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي عن شكره لمحافظ قنا على دعمه المتواصل للمشروعات القومية، وحرصه على إزالة أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

من جانبه، ثمن محافظ قنا ما تحقق من خطوات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن مشروعات الغاز الطبيعي تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمحافظة، ومشددا على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين في المدن والقرى لتعريفهم بفوائد الخدمة وتشجيعهم على الاستفادة منها.

