من دابق إلى دمشق، حكاية الخليفة الأموي الذي غيّر مسار الخلافة

في مثل هذه الأيام من مطلع القرن الثاني الهجري، توقفت حياة واحدة من أكثر الشخصيات حضورًا في تاريخ الدولة الأموية، الخليفة سليمان بن عبد الملك، الذي تولى الحكم في لحظة حساسة من عمر الدولة، وجمع بين صرامة الحاكم ووعي السياسي بضرورة التوازن بين البيت الأموي والقبائل التي صنعت نفوذهم.

نشأة الخليفة سليمان عبد الملك

سليمان وُلد في بيت مُثقل بالسياسة والحروب، ابنًا للخليفة عبد الملك بن مروان، وأخًا للوليد الذي سبقه في الحكم. وعندما تولى الخلافة عام 96هـ، ورث دولة واسعة الامتداد من خراسان شرقًا حتى الأندلس غربًا، لكنها مثقلة بالصراعات الداخلية والفتوحات التي أرهقت الجنود والقبائل.

اشتهر عهده القصير – الذي لم يتجاوز ثلاث سنوات – بإعادة ترتيب البيت الأموي من الداخل، ومحاولة تخفيف النزاعات التي اشتعلت في زمن أخيه الوليد، كما ارتبط اسمه بالتحضير لحملة ضخمة كان هدفها فتح القسطنطينية، الحلم الأكبر الذي طارد المسلمين منذ عهد معاوية. لكن الموت سبقه في دابق سنة 99هـ، قبل أن يرى نتائج ما خطط له.

نقاط قوة الخليفة سليمان

ولعل أبرز ما يميز سليمان أنه كسر قاعدة الوراثة الضيقة داخل أسرته حين أوصى بالخلافة لعمر بن عبد العزيز، ليمنح التاريخ واحدًا من أنقى وجوه الحكم العادل في الإسلام. هذه الوصية وحدها تكفي لأن تضعه في مكانة مختلفة عن غيره من خلفاء بني أمية، حيث فضّل مصلحة الأمة على بقاء الحكم في أبنائه وأشقائه.

برحيل سليمان بن عبد الملك، خسر البيت الأموي حاكمًا قصير العمر لكنه طويل الأثر، وترك للتاريخ سؤالًا يتجدد في كل ذكرى: ماذا لو امتد به العمر، هل كان سيُعيد موازين الحكم في الدولة الأموية، أم أن وصيته لعمر بن عبد العزيز كانت ذروة بصيرته السياسية؟

