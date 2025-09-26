السبت 27 سبتمبر 2025
الشرع: رفع العقوبات ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

قال الرئيس السوري أحمد الشرع: رفع العقوبات ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية.

وتابع: التقيت بعظماء العالم وساسته في نيويورك  وكلهم قدروا ما فعلتم وما وصلتم إليه.

 

وأضاف:حواراتي مع قادة الدول أشارت إلى رفض دعوات تقسيم سوريا والإصرار على وحدتها

وشدد علي أن ان وحدة الشعب واجب لا مفر منه وأساس لإعادة بنائها تحت ظل القانون.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس: “قد يكون هناك إعلان كبير بشأن سوريا اليوم، وقررت رفع العقوبات عن سوريا لأسمح لها بالتنفس بناء على طلب من السعودية وتركيا وقطر”.

ترامب: قررت رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب من السعودية وتركيا وقطر

وذكر دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب 

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،: إنه مستعد للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا.

زيلينسكي: مستعد للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا

وأردف قائلا لموقع أكسيوس الإخباري: هدفي هو إنهاء الحرب، وليس الاستمرار في المنصب، وأردت بشدة، في فترة زمنية صعبة للغاية، أن أخدم بلدي. هدفي هو إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي إنه سيطلب من البرلمان الأوكراني تنظيم انتخابات إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وجرى تعليق الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024 تماشيا مع الأحكام العرفية التي فُرضت في أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022. 

