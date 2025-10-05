رئيس جامعة المنصورة: نصر أكتوبر سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة

تقدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالإنابة عن أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التهاني وأوفى التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، وأبطال القوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

رئيس جامعة المنصورة يُهنِّئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وأكَّد رئيس الجامعة أن هذا اليوم الوطني الخالد سيظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، ويجسد معاني التضحية والفداء التي سطرها أبطال القوات المسلحة، كما يبرز روح العزيمة والإصرار التي انتصرت بها إرادة المصريين لاسترداد الأرض والكرامة، فكانت ملحمة وطنية عظيمة أعادت لمصر عزتها وكرامتها، وأثبتت للعالم أجمع صلابة وعزيمة الجيش المصري الباسل وإرادة الشعب المصري العظيم.

وتوجَّه رئيس الجامعة بتحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار، ولأبطال القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أروع ملاحم البطولة والتضحية، لتظل مصر عزيزة أبية، وتظل رايتها خفاقة بالنصر والعزة والكرامة.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تُجدِّد في هذه الذكرى الغالية العهدَ على مواصلة العطاء والجهد في ميادين التعليم والبحث والخدمة المجتمعية، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية، ومساهمةً فعّالةً في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكِّدًا دعم الجامعة الكامل لجهود الدولة في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والتطلع لمستقبل أكثر ازدهارًا ورخاءً لمصر.

