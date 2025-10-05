الأحد 05 أكتوبر 2025
إصابة 14 راكبًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي غرب الإسكندرية (صور)

انقلاب وتصادم سيارة
انقلاب وتصادم سيارة ميكروباص، فيتو

 أُصيب 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بعد اصطدامها بسيارة خاصة، وذلك بالطريق الدولي الساحلي بنطاق قسم شرطة العامرية أول وحي العجمي غرب الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات حي العجمي قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقل مسئولو الحي وقوة من قسم شرطة العامرية أول، يرافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. 

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص عقب اصطدام سيارة خاصة به، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق، وأسفر عن إصابة 14 من الركاب بجروح وسحجات وكسور متفاوتة، من بينهم حالات وُصفت بالخطيرة. 

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما عملت الجهات المعنية على إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق بعد توقف مؤقت نتيجة الانقلاب.

