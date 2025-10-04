الأحد 05 أكتوبر 2025
البابا تواضروس يدشن كنيسة القديس مارمرقص بأسيوط

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة القديس مارمرقص بأسيوط.

ويشارك في صلوات تدشين كنيسة القديس مارمرقص عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشعب وكهنة إيبارشيات محافظة أسيوط.

تستضيفه الأرثوذكسية للمرة الأولى، البابا تواضروس يعلن موعد مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاء خاص مع كهنة إيبارشيات محافظة أسيوط، وذلك على هامش زيارته الرعوية لإيبارشيات المحافظة.

وخلال اللقاء مع كهنة أسيوط نوه قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، بمشاركة وفود من مختلف كنائس العالم. 

وأضاف: أن مؤتمر مجلس الكنائس العالمي سيعقد في ١٢ أكتوبر الجاري، ويبدأ المؤتمر بحضور نحو ١٥٠ مشاركًا، وينضم إليهم في ٢٢ أكتوبر حوالي ٣٥٠ مشاركًا إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من ٥٠٠ مشارك."

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أن شباب الكنيسة القبطية سيكون لهم دور محوري في تنظيم المؤتمر، بدءًا من استقبال الوفود في المطارات، مرورًا بالضيافة، وانتهاءً بترتيب كل فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمنح شبابنا خبرة كنسية وإنسانية متميزة على مستوى عالمي.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الثلاثاء الماضي جولة رعوية في إيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط، زار فيها حتى الآن خمس إيبارشيات، إلى جانب الدير المحرق.

