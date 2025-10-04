البابا تواضروس يدشن كنيسة القديس مارمرقص بأسيوط

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة القديس مارمرقص بأسيوط.

ويشارك في صلوات تدشين كنيسة القديس مارمرقص عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشعب وكهنة إيبارشيات محافظة أسيوط.

تستضيفه الأرثوذكسية للمرة الأولى، البابا تواضروس يعلن موعد مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاء خاص مع كهنة إيبارشيات محافظة أسيوط، وذلك على هامش زيارته الرعوية لإيبارشيات المحافظة.

وخلال اللقاء مع كهنة أسيوط نوه قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، بمشاركة وفود من مختلف كنائس العالم.

وأضاف: أن مؤتمر مجلس الكنائس العالمي سيعقد في ١٢ أكتوبر الجاري، ويبدأ المؤتمر بحضور نحو ١٥٠ مشاركًا، وينضم إليهم في ٢٢ أكتوبر حوالي ٣٥٠ مشاركًا إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من ٥٠٠ مشارك."

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أن شباب الكنيسة القبطية سيكون لهم دور محوري في تنظيم المؤتمر، بدءًا من استقبال الوفود في المطارات، مرورًا بالضيافة، وانتهاءً بترتيب كل فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمنح شبابنا خبرة كنسية وإنسانية متميزة على مستوى عالمي.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الثلاثاء الماضي جولة رعوية في إيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط، زار فيها حتى الآن خمس إيبارشيات، إلى جانب الدير المحرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.