الصحة تحدد ضوابط جديدة لاستيراد قرنيات العيون

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 222، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 274 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008، بشأن ضوابط استيراد القرنيات.



ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة الصحة والسكان على أن يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008، بشأن ضوابط استيراد القرنيات النص الآتى:



مادة 1 - يشترط للترخيص باستيراد قرنيات العيون، توافر الضوابط والاشتراطات الآتية:



1 - أن يكون بنك العيون الذى يتم الاستيراد منه عضوًا أو معتمدًا لدى اتحادات بنوك العيون.



2 - أن يكون استيراد القرنية من خلال:

(أ) المستشفيات والمراكز الطبية التى يتوافر بها مقومات زرع القرنية.

(ب) أحد الأطباء المتخصصين فى مجال طب العيون، والذى تسمح الصلاحيات الإكلينيكية له بإجراء عمليات زرع القرنيات، على أن يكون مقيد بجداول نقابة الأطباء بدرجة أخصائى على الأقل.

(ج) إحدى الشركات التى يكون من ضمن أغراضها استيراد القرنيات وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى لها.

وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة تجدد كل عام من لجنة فنية تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للقطاع المختص بالطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان بعد التأكد من استيفاء المستندات التى تحددها اللجنة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة.



3 - أن يكون الاستيراد عن طريق أحد المطارات التالى ذكرها:

(أ) مطار القاهرة.

(ب) مطار الإسكندرية.

(ج) مطار الأقصر الدولى.

على أن يكتفى بالفحص الظاهرى داخل زجاجة الحفظ.

