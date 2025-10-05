الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الصحة تحدد ضوابط جديدة لاستيراد قرنيات العيون

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 222، الصادر في 5 أكتوبر 2025، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 274 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008، بشأن ضوابط استيراد القرنيات.


ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة الصحة والسكان على أن يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 406 لسنة 2008، بشأن ضوابط استيراد القرنيات النص الآتى: 


مادة 1 - يشترط للترخيص باستيراد قرنيات العيون، توافر الضوابط والاشتراطات الآتية:


1 - أن يكون بنك العيون الذى يتم الاستيراد منه عضوًا أو معتمدًا لدى اتحادات بنوك العيون.


2 - أن يكون استيراد القرنية من خلال:
(أ) المستشفيات والمراكز الطبية التى يتوافر بها مقومات زرع القرنية.
(ب) أحد الأطباء المتخصصين فى مجال طب العيون، والذى تسمح الصلاحيات الإكلينيكية له بإجراء عمليات زرع القرنيات، على أن يكون مقيد بجداول نقابة الأطباء بدرجة أخصائى على الأقل.
(ج) إحدى الشركات التى يكون من ضمن أغراضها استيراد القرنيات وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى لها.
وفى جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة تجدد كل عام من لجنة فنية تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للقطاع المختص بالطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان بعد التأكد من استيفاء المستندات التى تحددها اللجنة للتحقق من الاشتراطات المطلوبة.


3 - أن يكون الاستيراد عن طريق أحد المطارات التالى ذكرها:
(أ) مطار القاهرة.
(ب) مطار الإسكندرية.
(ج) مطار الأقصر الدولى.
على أن يكتفى بالفحص الظاهرى داخل زجاجة الحفظ. 

 

 

الصحة: لا رصد لحالات انتشار نواقل الأمراض مع ارتفاع منسوب النيل

الصحة تعلن ضوابط الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان جريدة الوقائع المصرية ضوابط استيراد القرنيات استيراد قرنيات العيون اتحادات بنوك العيون

مواد متعلقة

الصحة: لا رصد لحالات انتشار نواقل الأمراض مع ارتفاع منسوب النيل

الصحة تعلن ضوابط الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة في المنشآت الصحية

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads